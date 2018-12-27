Роскомнадзор уведомил провайдера сайтов группы «Кэшбери» о блокировке

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Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы «Кэшбери» уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.

«12 ноября Первомайским районным судом Ростова-на-Дону вынесено решение о признании информации, распространяемой на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя управления Андрея Романова.

Отмечается, что данное решение вступило в законную силу 18 декабря.



Ранее владелец крупнейшей, по заявлениям ЦБ, финансовой пирамиды «Кэшбери» Артур Варданян объявил о прекращении работы компании с 1 ноября. По его словам, деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка». Варданян пообещал, что 2 ноября рассчитается со всеми клиентами, и сообщил о создании новой компании. В Банке России отметили, что следят за ситуацией.