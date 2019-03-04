В Татарстане прекратила работу одна из четырех ледовых переправ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня с 12 часов закрыта ледовая переправа в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

В этом сезоне она завершила свою работу из-за изменения структуры льда и разрушения съезда на лед.

Напомним, ранее сообщалось, что в зимний период в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана планируют открыть четыре ледовые переправы. Отмечалось, что в Верхнеуслонском районе переправа будет работать по маршруту от Старого Аракчино в Верхний Услон, в Зеленодольском районе — от Зеленодольска в Нижние Вязовые, в Мамадышском — от Соколков до Новозакамского, в Елабужском — от Покровского до Красного ключа.