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Сегодня в Татарстане закроют переправу Аракчино — Верхний Услон

11:26, 11.03.2019
Сегодня в Татарстане закроют переправу Аракчино — Верхний Услон
Фото: mchs.tatarstan.ru

Сегодня с 15.00 закроется ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, сегодня закрылось движение по ледовой переправе через реку Каму по маршруту село Покровское — Красный Ключ в Елабужском районе.

Завтра инспекторы Центра ГИМС проведут техническое освидетельствование ледовой переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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