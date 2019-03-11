Сегодня в Татарстане закроют переправу Аракчино — Верхний Услон

Сегодня с 15.00 закроется ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, сегодня закрылось движение по ледовой переправе через реку Каму по маршруту село Покровское — Красный Ключ в Елабужском районе.

Завтра инспекторы Центра ГИМС проведут техническое освидетельствование ледовой переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые.