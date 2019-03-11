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В Москве экстренно госпитализирована певица Юлия Началова

09:47, 11.03.2019
В Москве экстренно госпитализирована певица Юлия Началова
Фото: скриншот - Youtube.com

Российская певица Юлия Началова экстренно госпитализирована в одну из больниц Москвы в понедельник, 11 марта.

По предварительным данным, у Началовой подскочил сахар в крови, в результате чего обострилась подагра. Состояние певицы медики оценивают как крайне тяжелое, пишет Super.ru.

Добавим, Началова страдает подагрой уже 8 лет. В течение последнего времени артистка активно пытается излечиться от болезни.

Ранее сообщалось, что режиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы.

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