Минсельхоз подготовил проект новой доктрины продовольственной безопасности с учетом санкций

Минсельхоз РФ разработал проект новой доктрины продовольственной безопасности страны, в котором учитываются риски и угрозы из-за экономических санкций в отношении России, сообщает ТАСС.

Основное новшество проекта — изменение методики расчета показателей продовольственной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году скорректируют доктрину продовольственной безопасности России. Это связано с изменениями социально-экономического состояния страны и санкциями, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. Среди причин корректировки комиссия Совбеза также назвала «повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз, — ИФ) и создание единого таможенного пространства», — сообщает «Интерфакс».