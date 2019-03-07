В России в этом году скорректируют доктрину продовольственной безопасности из-за санкций
В этом году скорректируют доктрину продовольственной безопасности России. Это связано с изменениями социально-экономического состояния страны и санкциями, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Среди причин корректировки комиссия Совбеза также назвала «повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз — ИФ) и создание единого таможенного пространства», — сообщает «Интерфакс».
После обсуждения было отмечено, что этих изменений достаточно для решения задач по нейтрализации внешних и внутренних угроз национальной безопасности в данной сфере.
О том, что в России внесут изменения в доктрину продовольственной безопасности, стало известно летом 2018 года.ПромышленностьАгропром
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым