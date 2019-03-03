В 2019 году ВМФ России примет на вооружение три дивизиона ракетных комплексов «Бастион»

Минобороны РФ продолжит закупку береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой крылатой ракетой «Оникс».

В 2019 году на вооружение поступят три ракетных дивизиона, которые войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, пишет «Интерфакс».

Предполагается, что заменять БРК «Утес» в Крыму на БРК «Бастион» Минобороны пока не планирует.

Ранее сообщалось, что современные зенитные комплексы С-500 появятся в российских войсках в ближайшее время.