В 2019 году ВМФ России примет на вооружение три дивизиона ракетных комплексов «Бастион»
Минобороны РФ продолжит закупку береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой крылатой ракетой «Оникс».
В 2019 году на вооружение поступят три ракетных дивизиона, которые войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, пишет «Интерфакс».
Предполагается, что заменять БРК «Утес» в Крыму на БРК «Бастион» Минобороны пока не планирует.
Ранее сообщалось, что современные зенитные комплексы С-500 появятся в российских войсках в ближайшее время.ПромышленностьОПК
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