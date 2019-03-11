Минниханов примет участие в выездном совещании секретаря Совбеза РФ и полпреда в ПФО

Завтра, 12 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов приедет в Ижевск для участия в заседании Совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе по поводу реализации в регионах ПФО мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов молодежи и ее кадровому продвижению. Об этом говорится в плане пресс-службы президента РТ.

Также глава РТ примет участие в совместном выездном совещании секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Напомним, что ранее Минниханов побывал в Чехии.