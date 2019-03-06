Минниханов пригласил президента Чехии в Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Чехии с президентом страны Милошем Земаном.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, Минниханов пригласил чешского лидера посетить Татарстан в ходе визита в Россию.

В ответ Земан сообщил, что намерен был посетить Казань ранее, но в силу плотного графика пока не смог этого сделать. В ходе сегодняшней встречи он пообещал все же посетить столицу Татарстана.



Напомним, сегодня Минниханов в рамках рабочего визита в Чехию провел ряд важных встреч. Он побеседовал с министром сельского хозяйства Чешской Республики Мирославом Томаном, принял участие в 11-м заседании российско-чешской межправкомиссии, а также посетил Российско-Чешский бизнес-форум.