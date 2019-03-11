ООО «Энки» из Казани подало в суд на елабужскую компанию, сумма требований — 11,6 млн рублей

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ООО «Энки», зарегистрированное в Казани по адресу: ул. Пушкина, д. 52, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает ООО «Стройнедра», зарегистрированное в Елабуге по адресу: ул. Марджани, д. 1. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 11 661 344,71 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве казанского ООО «Парли» на 5,8 млн рублей. Заявление подано 5 марта, сообщается в картотеке арбитражных дел.



