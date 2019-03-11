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«Татфондбанк» подал иск о банкротстве «Парли» на 5,8 млн рублей

10:13, 11.03.2019
«Татфондбанк» подал иск о банкротстве «Парли» на 5,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве казанского ООО «Парли» на 5,8 млн рублей.

Заявление подано 5 марта, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в прошлом году Арбитражный суд РТ удовлетворил иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» и признал недействительной сделку с «Парли» на 3,84 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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