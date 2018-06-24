АС РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 8 миллионов рублей
Арбитражный суд РТ удовлетворил иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» и признал недействительными две сделки с ООО «Парли» и ООО «Сельмаг» на сумму более 8 млн рублей.
Согласно опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов данным, суд решил восстановить задолженности:
- ООО «Парли» по дополнительному соглашению № 472000472 к договору банковского счета в размере 3,84 млн рублей;
- ООО «Сельмаг» по кредитному договору № 003/16 ЛЮ от 17 августа 2016 г. в размере 4,26 млн рублей.
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