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АС РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 8 миллионов рублей

19:51, 24.06.2018
АС РТ признал недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму более 8 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд РТ удовлетворил иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» и признал недействительными две сделки с ООО «Парли» и ООО «Сельмаг» на сумму более 8 млн рублей.

Согласно опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов данным, суд решил восстановить задолженности:

  • ООО «Парли» по дополнительному соглашению № 472000472 к договору банковского счета в размере 3,84 млн рублей;
  • ООО «Сельмаг» по кредитному договору № 003/16 ЛЮ от 17 августа 2016 г. в размере 4,26 млн рублей.
Ранее Арбитражный суд РТ удовлетворил иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» и признал недействительной сделку с ООО «Медиаком».
ЭкономикаБанки Татарстан
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