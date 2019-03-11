Минздрав: россиянам позволят выбирать удобное время для диспансеризации

Минздрав РФ разрабатывает ряд поправок в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2019—2021 годы. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Виталий Флек.

Изменения касаются оплаты медработникам, а также пересмотра графика прохождения диспансеризации для россиян. Так, гражданину позволят осуществить свое право в максимально удобное для него время пройти профилактический осмотр не реже одного раза в год.

«Оплата труда медицинских работников по проведению диспансеризации будет осуществляться в соответствии с трудовым законодательством, включая работу сверх нормы рабочего времени», — пояснил Флек ТАСС.

Кроме того, планируется возможность дистанционной записи на медицинские обследования.

Напомним, ранее глава РАН предложил Минздраву РФ включить тесты на IQ в медосмотры.