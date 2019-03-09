ФСБ задержала Горринга по делу о присвоении земли в Подмосковье

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала бывшего замруководителя «Росгеологии» Руслана Горринга по подозрению в причастности к делу о незаконном выделении земли в Подмосковье.

Само дело было возбуждено еще несколько лет назад, пишет «Коммерсант».

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали Горринга накануне. Он уже находился в аэропорту.

Ранее Горринга уволили из «Росгеологии», после того как он в эфире стримингового сервиса рассказывал партнерам по игре о своей жизни. Он допустил множество грубых и нецензурных выражений, а также сообщил о множестве случаев сексуального домогательства со своей стороны.