Бывшему замглавы Росгеологии предъявили обвинение в мошенничестве

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Следствие предъявило бывшему первому замглавы Росгеологии Руслану Горрингу обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом было объявлено в Домодедовском городском суде Московской области, где решается вопрос об избрании бывшему чиновнику меры пресечения. Следствие, напомним, просит его арестовать.

Сам Горринг отвергает обвинения, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Горринга по подозрению в причастности к делу о незаконном выделении земли в Подмосковье.