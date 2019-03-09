Татарстанский лыжник стал третьим в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков завоевал бронзовую медаль в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира. Он проходит в норвежском Осло.

Он преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 51,2 секунды.

Первым стал россиянин Александр Большунов. Вторую строчку занял еще один российский лыжник — Максим Вылегжанин. Для последнего эта гонка стала последней в карьере, передает ТАСС.

Ларьков является серебряным и бронзовым призером Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане по лыжным гонкам, серебряным призером чемпионата мира, многократным победителем чемпионатов России, заслуженным мастером спорта России.

Напомним, ранее лыжник стал «Спортсменом года» среди мужчин в Татарстане.