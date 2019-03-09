Татарстанский лыжник стал третьим в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Осло
Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков завоевал бронзовую медаль в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира. Он проходит в норвежском Осло.
Он преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 51,2 секунды.
Первым стал россиянин Александр Большунов. Вторую строчку занял еще один российский лыжник — Максим Вылегжанин. Для последнего эта гонка стала последней в карьере, передает ТАСС.
Ларьков является серебряным и бронзовым призером Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане по лыжным гонкам, серебряным призером чемпионата мира, многократным победителем чемпионатов России, заслуженным мастером спорта России.
Напомним, ранее лыжник стал «Спортсменом года» среди мужчин в Татарстане.Спорт Татарстан
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