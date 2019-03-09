Норвежский госфонд может избавиться от акций «Башнефти» и других нефтяных компаний

Правительство Норвегии рекомендовало государственному суверенному фонду продать акции нефтяных компаний. Всего фонд владеет бумагами более ста компаний.

Среди них представлены такие компании, как «Башнефть», «РуссНефть» и НОВАТЭК, передает Bloomberg. Фонд может продать ценные бумаги на $7,5 млрд.

При этом он не станет «сливать» акции таких гигантов, как Royal Dutch Shell и Exxon Mobil.

Главная причина этой распродажи — в резких колебаниях цен на углеводороды.

«Мы сокращаем нашу уязвимость, сделав выбор и постепенно выводя наши средства из этого сектора экономики», — заявила глава Министерства финансов Норвегии Сив Йенсен.

Напомним, что в минувшем году норвежский суверенный фонд избавился от российских гособлигаций на сумму в $1 млрд, сократив таким образом портфель наших ГО на 45%, с $2,25 млрд до $1,23 млрд.