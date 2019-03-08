Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с 8 Марта

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц РТ с Международным женским днем.

Глава региона подчеркнул, что именно 8 Марта ассоциируется с приходом весны и пробуждением природы. Также он добавил, что праздник «всегда был и остается поистине всенародным торжеством».

«Этот замечательный, наполненный цветами и счастливыми женскими улыбками праздник неизменно ассоциируется с приходом весны, пробуждением природы и зарождением новой жизни», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Кроме того, руководитель республики отметил высокие достижения татарстанских женщин в культуре, науке, образовании, бизнесе и спорте, а также подчеркнул, что особых слов заслуживают работницы промышленности и сельского хозяйства, «вносящие неоценимый вклад в развитие производственной сферы региона».

Напомним, сегодня в России женщинам, пришедшим получать водительские права, вручат букет цветов.