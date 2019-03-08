Российские дипломаты заявили, что Бутина «настроена оптимистично»

Дипломаты посольства России в США побывали в тюрьме, где содержится Марина Бутина.

Во время своего визита представители российской дипмиссии поздравили Бутину с Международным женским днем, а также передали ей «самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе».

«Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично», — говорится в официальном сообщении посольства России.

Ранее администрация тюрьмы в США отказалась перевести Бутину из изолятора.