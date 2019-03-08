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Российские дипломаты заявили, что Бутина «настроена оптимистично»

08:58, 08.03.2019
Российские дипломаты заявили, что Бутина «настроена оптимистично»
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Дипломаты посольства России в США побывали в тюрьме, где содержится Марина Бутина.

Во время своего визита представители российской дипмиссии поздравили Бутину с Международным женским днем, а также передали ей «самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе».

«Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично», — говорится в официальном сообщении посольства России.

Ранее администрация тюрьмы в США отказалась перевести Бутину из изолятора.

Справка

Марина Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне. Власти США обвинили ее в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до 5 лет лишения свободы.

На последнем слушании россиянка признала вину в том, что действовала на территории США как иностранный агент, чтобы получить доступ к группам консервативных политиков и создать канал связи между Кремлем и президентом Дональдом Трампом.

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