Минниханов встретился с гендиректором ЮНЕСКО

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле.

«Очаровательная госпожа Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле!» — подписал опубликованный в Instagram снимок глава республики.

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Напомним, что она прибыла в Казань накануне. Азуле должна также встретиться с участниками Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО, а также ознакомиться с итогами реализации проекта «Культурное наследие: древний Болгар и остров-град Свияжск» и проектом создания полилингвальной школы.

Также гендиректор ЮНЕСКО поучаствует в церемонии подведения итогов конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».