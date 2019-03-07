Госдума РФ приняла закон о запрете оскорбления госсимволов в интернете

Государственная дума Российской Федерации сегодня в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете оскорбления российского общества и госсимволов в интернете.

Поддержали законопроект 327 депутатов, 40 выступили против, передает RNS.

Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в России.

При обнаружении такой информации генпрокурор или его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить ее или заблокировать, если в течение суток она не будет убрана с сайта. Доступ к нему в этом случае будет ограничен.

Ранее Госдума приняла закон о блокировке фейковых новостей в интернете. Штраф за их распространение составит 30—100 тыс. рублей.