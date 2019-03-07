Госдума окончательно приняла закон о блокировке фейковых новостей в интернете

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о фейковых новостях. Проект поддержали 322 депутата.

Против проголосовали 78 парламентариев.

Накануне законопроект был принят во втором чтении. После первого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал инициативу с учетом поправок.



Изначально за распространение ложных новостей предполагалось штрафовать на 3—5 тыс. рублей, за оскорбление власти — на 1—5 тыс. рублей. Согласно поправкам, штраф составит 30—100 тыс. рублей.

