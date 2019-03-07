Правительство разработало правила прохода иностранных кораблей по Северному морскому пути

Правительство РФ подготовило законопроект, который ограничит проход иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Документ содержит в себе соответствующие правила.

В случае его принятия зарубежные военные корабли должны будут уведомлять Россию о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт российских лоцманов.

Власти РФ оставляют за собой право отказать в проходе, пишут «Известия».

Правила были разработаны из-за «активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».

Напомним, о планах ввести подобные ограничения сообщалось еще в 2018 году. Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев объяснил это решение ликвидацией «правового вакуума в части использования Северного морского пути».