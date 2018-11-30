Россия с 2019 года ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

С 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути после уведомления.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев объяснил это решение ликвидацией «правового вакуума в части использования Северного морского пути».

Мизинцев также рассказал, что знаковой стала совместная работа с МИД, ФСБ и другими федеральными органами, которая обеспечила заключение соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море, передает «Интерфакс».

По его словам, это позволило в августе 2018 года главам прикаспийских государств подписать Конвенцию о статусе Каспийского моря и исключить присутствие в его акватории вооруженных сил внерегиональных государств.



Напомним, что в конце прошлого года Госдума приняла закон, который запрещает иностранным судам перевозить нефть и газ по Северному морскому пути.