ОЭСР понизила прогноз темпов роста мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз темпов роста мировой экономики. По новым оценкам он составит 3,3% в этом году и 3,4% в следующем.

Ранее эксперты считали, что экономика будет расти на 3,5% в 2019—2020 годах, пишет «Коммерсант».

Причинами понижения прогноза в организации называют высокую неопределенность действий регуляторов, продолжающиеся торговые споры и снижение индексов уверенности бизнеса и потребителей.

Прогноз по зоне евро снижен с 1,8% до 1%, что стало самым сильным пересмотром.

По России оценка роста снижена на 0,1 п. п. (до 1,4%) на этот год и сразу на 0,3 п. п. (до 1,5%) — на следующий.

Главными рисками ОЭСР считает торговые войны США и Китая, снижение роста ВВП последнего и «Брекзит».

Ранее Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в первом квартале 2019 года до 1—1,5%