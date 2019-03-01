Рост ВВП России в первом квартале 2019 года замедлится до 1—1,5%

Годовой прирост ВВП России в I квартале 2019 года составит 1—1,5%, а по итогам года — 1,2—1,7%. Об этом говорится в комментариях ЦБ РФ об экономике.

В материалах регулятора сказано, что темпы роста ожидаемо замедлились с учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС.

Также Банк России указывает, что объем промышленного производства в январе сохранился на уровне предыдущего месяца.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что ведомство оценивает рост ВВП России в 2018 году на уровне 2%.