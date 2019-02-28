Суд 19 марта рассмотрит иск ЦБ о банкротстве нижегородского «Радиотехбанка»

Арбитражный суд Нижегородской области 19 марта рассмотрит иск Банка России о банкротстве «Радиотехбанка».

Суд принял к производству заявление Центробанка РФ в лице Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ и назначил заседание по проверке его обоснованности, говорится в материалах арбитража.



Напомним, что 18 февраля Центробанк подал иск о банкротстве «Радиотехбанка» в Арбитражный суд Нижегородской области. Сумма требований составила 202,9 млн рублей.

31 января Банк России отозвал у кредитной организации лицензию. Регулятор усмотрел в деятельности «Радиотехбанка нарушения в части антиотмывочного законодательства. Также были замечены сомнительные транзитные операции.

«Радиотехбанк» входил в бизнес-империю Роберта Мусина. Однако осенью 2017 года представители «Татфондбанка» вышли из совета директоров кредитной организации.

