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Суд 19 марта рассмотрит иск ЦБ о банкротстве нижегородского «Радиотехбанка»

13:28, 28.02.2019
Суд 19 марта рассмотрит иск ЦБ о банкротстве нижегородского «Радиотехбанка»
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Арбитражный суд Нижегородской области 19 марта рассмотрит иск Банка России о банкротстве «Радиотехбанка».

Суд принял к производству заявление Центробанка РФ в лице Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ и назначил заседание по проверке его обоснованности, говорится в материалах арбитража.

Напомним, что 18 февраля Центробанк подал иск о банкротстве «Радиотехбанка» в Арбитражный суд Нижегородской области. Сумма требований составила 202,9 млн рублей.

31 января Банк России отозвал у кредитной организации лицензию. Регулятор усмотрел в деятельности «Радиотехбанка нарушения в части антиотмывочного законодательства. Также были замечены сомнительные транзитные операции.

«Радиотехбанк» входил в бизнес-империю Роберта Мусина. Однако осенью 2017 года представители «Татфондбанка» вышли из совета директоров кредитной организации.

ЭкономикаБанки Татарстан
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