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К ОКБ им. Симонова подали иск на 18,3 млн рублей

18:10, 06.03.2019 1
К ОКБ им. Симонова подали иск на 18,3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Аркс» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». Третьим лицом значится ООО «ПРИС Меткон».

Сумма требований составила 18,3 млн рублей. Заявление подано 4 марта, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил Министерства обороны России подал в Арбитражный суд Татарстана иск к ОКБ им. Симонова. Сумма требования составила 6,1 млн рублей.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Классическая схема рейдерского захвата...сначала задушили денежный поток, затем подали требования выплаты долга. Все как с кзск
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