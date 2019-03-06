К ОКБ им. Симонова подали иск на 18,3 млн рублей
ООО «Аркс» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». Третьим лицом значится ООО «ПРИС Меткон».
Сумма требований составила 18,3 млн рублей. Заявление подано 4 марта, следует из картотеки арбитражных дел.
Ранее Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил Министерства обороны России подал в Арбитражный суд Татарстана иск к ОКБ им. Симонова. Сумма требования составила 6,1 млн рублей.Общество Татарстан
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