Руководство Саратовской области собирается выделить более 4,8 млрд рублей на благоустройство территорий

В Саратовской области до 2024 года планируют выделить более 4,8 млрд рублей на благоустройство общественных пространств и дворов, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин. Например, в 2019 году в регионе собираются благоустроить более 70 общественных территорий и 100 дворов в 42 муниципальных районах области.

Напомним, ранее сообщалось, что саратовский депутат призвал равняться на Татарстан в вопросах урбанистики. Депутат Алексей Наумов отметил низкую активность Саратовской области в конкурсе на благоустройство, объявленном федеральным центром. Чиновник призвал Министерство строительства и ЖКХ обратить внимание на опыт Татарстана.