Саратовский депутат призвал равняться на Татарстан в вопросах урбанистики

Депутат Алексей Наумов отметил низкую активность Саратовской области в конкурсе на благоустройство, объявленным федеральным центром. Чиновник призвал Министерство строительства и ЖКХ обратить внимание на опыт Татарстана.



«К примеру, Татарстан подготовил хорошую проектную команду, которая подготовила 14 городов, а, они в свою очередь, привлекли миллиард рублей. У них очень хороший центр урбанистики», — приводит «Взгляд-инфо» слова Наумова с заседания в Саратовской областной думе.

Депутат отметил, что проекты благоустройства делаются «на отвали, а Минстрой не проявляет интерес».

Ранее блогер Илья Варламов отмечал, что ни в одном другом регионе России не сделали столько качественного современного благоустройства, как в Казани. При этом в столице Татарстана умеют делать не хуже, чем в Москве, только в 10 раз дешевле. И еще благоустраивают они не только столицу, но и десятки других населенных пунктов республики. Подробно в материале автора на сайте «Реального времени».

