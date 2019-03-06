Путин считает, что иностранные спецслужбы стремятся увеличить свое влияние на процессы в России

Спецслужбы РФ пресекли в 2018 году деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, сообщает ТАСС.

Такое заявление на заседании коллегии ФСБ России сделал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что иностранные спецслужбы стараются нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, чему нужно противодействовать.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 6 марта принимает участие в заседании коллегии ФСБ России, сообщает ТАСС. На заседании подведут итоги работы службы в 2018 году, а также озвучат задачи на 2019 год.