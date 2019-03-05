6 марта на коллегии ФСБ Путин озвучит задачи службе на 2019 год

Президент России Владимир Путин 6 марта примет участие в заседании коллегии ФСБ России, сообщает ТАСС.

На заседании будут подведены итоги работы службы в 2018 году, а также задачи на 2019 год.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что в РФ в 2018 году, как и в предыдущие годы, не раскрывается половина преступлений. Он отметил, что на повышение раскрываемости должны быть направлены все оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел. Путин также поручил подумать, какие реальные шаги следует принять для кардинального улучшения ситуации.