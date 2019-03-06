В Татарстане формируют систему продвижения товаров, которые производят в республике

Фото: Максим Платонов

В Татарстане появится система управления продвижением на рынки продукции, которая выпускается в республике. Соответствующий указ был подписан накануне президентом РТ Рустамом Миннихановым.

— Сейчас кабмин занимается формированием этой системы управления. Пока есть идея, кабмин предложил ее президенту, он принял эту идею, подписал соответствующий указ, сейчас идут организационные моменты. Говорить, как это будет сформировано, что за структура, пока рано, — прокомментировала появление системы представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно документу, новая система должна включать работу республиканского маркетингового центра. Также должен проводиться анализ и учет связей между производителями, для которого планируется использовать площадку zakaz.rf и систему (ЭТИС) tattis.ru.