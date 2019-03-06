Казанский Кремль не переживает, что в Татарстане не построят частный космодром

Сегодня стало известно, что строительство первого в России частного космодрома планируется в Нижегородской области. Татарстан рассматривался в качестве одной из площадок, где мог появиться частный космодром.

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова на традиционном брифинге заметила, что никто не переживает из-за того, что проект будут реализовывать в Нижегородской области, а не в Татарстане.

— Казанский Кремль совершенно точно по этому поводу не переживает, право выбора всегда остается за инвестором, который планирует развивать какой-то свой бизнес. Мы просто рассматривали это как один из инвестиционных проектов, не могу сказать, что этот проект был для нас каким-то особенным, за который мы вели какую-то конкурентную борьбу. Это был один из очередных проектов. С точки зрения инвестиционной привлекательности республика может позволить себе право выбора инвестора. Говорить, что мы как-то переживаем… Совершенно точно нет, — пояснила Галимова.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство первого в России частного космодрома, который может разместиться в Татарстане, обойдется в $40 млн.