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Эксперты оценили незаконный мировой оборот человеческих органов в 600 млн долларов в год

07:25, 06.03.2019 1
Эксперты оценили незаконный мировой оборот человеческих органов в 600 млн долларов в год
Фото: pixabay.com

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 млн долларов в год.

Данные были озвучены экспертами управления ООН по наркотикам и преступности в рамках первого регионального конгресса по проблемам торговли людьми в Гватемале. В форуме принимают участие представители Центральной Америки — Мексика, Сальвадор, Коста-Рика и другие.

Планируется, что делегаты обменяются опытом для совместной выработки мер по борьбе с незаконным оборотом органов, так как эта проблема является крайне актуальной в латиноамериканских странах, пишет издание Prensa Latina.

Напомним, ранее австралийский фонд Walk Free Foundation насчитал в России 794 тысячи рабов.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    А что там с молдованином, у которого изъяли органы посмертно, как там в РФ дела?
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