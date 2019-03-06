Эксперты оценили незаконный мировой оборот человеческих органов в 600 млн долларов в год

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 млн долларов в год.

Данные были озвучены экспертами управления ООН по наркотикам и преступности в рамках первого регионального конгресса по проблемам торговли людьми в Гватемале. В форуме принимают участие представители Центральной Америки — Мексика, Сальвадор, Коста-Рика и другие.

Планируется, что делегаты обменяются опытом для совместной выработки мер по борьбе с незаконным оборотом органов, так как эта проблема является крайне актуальной в латиноамериканских странах, пишет издание Prensa Latina.

Напомним, ранее австралийский фонд Walk Free Foundation насчитал в России 794 тысячи рабов.