«Аэрофлот» отменил 32 рейса, запланированных на 6 марта

Фото: Максим Платонов

Из-за прогноза неблагоприятных метеоусловий компания «Аэрофлот» приняла решение отменить 32 рейса, сообщается на официальном портале «Аэрофлота».

Среди отмененных — рейсы из аэропорта Шереметьево в Казань, Оренбург, Пермь, Самару, а также в обратном направлении. Кроме того, у семи рейсов изменено время вылета из Шереметьево.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево намерен взыскать через суд с Росавиации и Минтранса 20,6 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что это недополученные в 2016 году субсидии за обслуживание бортов силовых структур. Кроме того, ранее сообщалось, что у аэропорта Шереметьево есть необходимые технические средства, чтобы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.







