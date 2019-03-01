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Шереметьево через суд хочет взыскать с Росавиации и Минтранса 20,6 млн рублей

16:49, 01.03.2019
Шереметьево через суд хочет взыскать с Росавиации и Минтранса 20,6 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Аэропорт Шереметьево намерен взыскать через суд с Росавиации и Минтранса 20,6 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что это недополученные в 2016 году субсидии за обслуживание бортов силовых структур.

Напомним, ранее сообщалось, что у аэропорта Шереметьево есть необходимые технические средства, чтобы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. В пресс-службе аэропорта отмечают, что технически в этом вопросе воздушный узел полностью готов, сейчас готовится план мероприятий в части организации процесса обслуживания пассажиров. Согласно приказу Минтранса, пассажиры российских аэропортов смогут пользоваться электронными посадочными талонами при онлайн-регистрации на рейсы. При прохождении самостоятельной онлайн-регистрации пассажиры будут получать электронный посадочный талон, который можно предъявить для прохода в стерильную зону аэропорта.

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