Шереметьево через суд хочет взыскать с Росавиации и Минтранса 20,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Шереметьево намерен взыскать через суд с Росавиации и Минтранса 20,6 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что это недополученные в 2016 году субсидии за обслуживание бортов силовых структур.

Напомним, ранее сообщалось, что у аэропорта Шереметьево есть необходимые технические средства, чтобы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. В пресс-службе аэропорта отмечают, что технически в этом вопросе воздушный узел полностью готов, сейчас готовится план мероприятий в части организации процесса обслуживания пассажиров. Согласно приказу Минтранса, пассажиры российских аэропортов смогут пользоваться электронными посадочными талонами при онлайн-регистрации на рейсы. При прохождении самостоятельной онлайн-регистрации пассажиры будут получать электронный посадочный талон, который можно предъявить для прохода в стерильную зону аэропорта.