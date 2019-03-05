Бастрыкина попросили признать Толоконникову потерпевшей по делу о рабском труде в ИК-14 Мордовии

Руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина признать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и еще пять женщин потерпевшими по делу о рабском труде в ИК-14 Мордовии.

Как отмечает «Коммерсант», одна из женщин, которую просят признать потерпевшей, на данный момент находится в исправительном учреждении.

Ранее сообщалось, что руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Проверка подтвердила показания бывшей заключенной участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой об изнурительном труде в учреждении.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника ИК-14.