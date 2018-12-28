СК возбудил дело против врио начальника мордовской ИК-14 из-за рабского труда осужденных

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника исправительной колонии №14 для женщин в Мордовии.



Речь идет о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК), сообщается на сайте регионального управления ведомства. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, дело возбудили против исполняющего обязанности начальника Юрия Куприянова.

При этом в настоящее время на сайте управления ФСИН в качестве врио начальника ИК-14 указан Сергей Бодин.

Отмечается, что подозреваемый «незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в исправительном учреждении, без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время».

Ранее сообщалось, что руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Проверка подтвердила показания бывшей заключенной участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой об изнурительном труде в учреждении.

