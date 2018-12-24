Начальника колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенных
Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Проверка подтвердила показания бывшей заключенной участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой об изнурительном труде в учреждении.
«Сегодня по итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы», — передает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.
По его словам, ранее в колонию была направлена внезапная проверка сотрудников центрального аппарата ведомства в связи с заявлением бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ дала поручение прокуратурам регионов перепроверить сообщения о пытках, которые произошли в российских колониях, после вопроса президенту.
Напомним, что после публикации видео с пытками в ярославской ИК-1 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны.Происшествия
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