Начальника колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенных

Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Проверка подтвердила показания бывшей заключенной участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой об изнурительном труде в учреждении.

«Сегодня по итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы», — передает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

По его словам, ранее в колонию была направлена внезапная проверка сотрудников центрального аппарата ведомства в связи с заявлением бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда.



Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ дала поручение прокуратурам регионов перепроверить сообщения о пытках, которые произошли в российских колониях, после вопроса президенту.

Напомним, что после публикации видео с пытками в ярославской ИК-1 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны.