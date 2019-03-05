Комитет Госдумы одобрил поправки законопроекта об оскорблении госсимволов

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который устанавливает наказание за оскорбление госсимволов, с учетом подготовленных поправок, сообщает «Коммерсант».

К следующему чтению в законопроекте уточняется порядок блокировки ресурса.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона об административной ответственности за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов. Ранее Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи также рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за неуважительные и оскорбительные публикации об обществе и государственной власти.