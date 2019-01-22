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Комитет Госдумы поддержал проект о наказании за оскорбление государства в Сети

16:14, 22.01.2019 1
Комитет Госдумы поддержал проект о наказании за оскорбление государства в Сети
Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона об административной ответственности за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи также рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за неуважительные и оскорбительные публикации об обществе и государственной власти.

При этом ранее Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали эту инициативу.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:15
    так работайие так , что бы не пугали власть , хвалили. . сами же виноваты и еще плачут. самим то не стыдно, если вы бюджетники то откуда у вас миллиарды долларов , имущество на десятки миллиардов????
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