Комитет Госдумы поддержал проект о наказании за оскорбление государства в Сети

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона об административной ответственности за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи также рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за неуважительные и оскорбительные публикации об обществе и государственной власти.

При этом ранее Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали эту инициативу.

