Минприроды РФ назвало регионы, тормозящие «мусорную реформу»

Минприроды РФ назвало пятнадцать регионов, тормозящих «мусорную реформу».

Заместитель главы Минприроды РФ Владимир Логинов уточнил, что в список входят Амурская, Архангельская, Владимирская, Рязанская, Еврейская, Курганская, Ленинградская и Омская области.

Также к регионам, тормозящим «мусорную реформу», ведомство отнесло Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Ненецкий округ, Бурятию, Москву и Санкт-Петербург.



По словам Логинова, только Амурская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Хабаровский край представили дорожные карты по вхождению в реформу, сообщает «РИА Новости».

С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Этим будут заниматься региональные операторы. Города федерального значения могут перейти к системе до 2021 года.

