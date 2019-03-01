Объем выданных ипотечных кредитов в России увеличился почти на 13%

В январе 2019 года объем выданных ипотечных кредитов в России достиг 167 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщается на официальном портале ЦБ РФ.

Всего в январе было выдано 78,2 тысячи жилищных кредитов, средневзвешенная ставка в рублях 9,87%. Совокупная задолженность достигла 6,5 трлн рублей.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% уже в 2020 году. Он отметил, что эту позицию многие не разделяют. До этого Греф сообщал, что ожидает снижения ставок, в том числе по ипотеке, в 2019 году. Он заявил, что вероятность такого развития событий выше 50%.



