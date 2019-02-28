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Путин: в России не раскрывается половина преступлений

14:47, 28.02.2019
Путин: в России не раскрывается половина преступлений
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что в РФ в 2018 году, как и в предыдущие годы, не раскрывается половина преступлений.

Он отметил, что на повышение раскрываемости должны быть направлены все оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел.

Путин также поручил подумать, какие реальные шаги следует принять для кардинального улучшения ситуации, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в первом полугодии 2018 года в Татарстане раскрываемость преступлений составила 62%.

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