«ИНВЭНТ-Электро» из Лаишевского района хотят признать банкротом, сумма исковых требований — 11,6 млн рублей

ООО «Национал электрик», зарегистрированное в Москве по адресу ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ, сообщается в системе «Электронное правосудие».

Московская компания намерена признать банкротом ООО «ИНВЭНТ-Электро», зарегистрированное в селе Столбище Лаишевского района. Сумма исковых требований — 11 млн 624 тысячи 471 рубль 49 копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд признал недействительными ряд сделок между ООО «Аквапарк-Сувар» и ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера». В результате аквапарк должен вернуть комплексу 6,2 млн рублей. Согласно сообщению конкурсного управляющего «Ривьеры», речь идет о трех сделках между компаниями на 2, 0,7 и 3 млн рублей.