Арбитраж обязал «Аквапарк-Сувар» выплатить банкротящемуся РК «Ривьера» 6 млн рублей

Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд признал недействительными ряд сделок между ООО «Аквапарк-Сувар» и ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера». В результате аквапарк должен вернуть комплексу 6,2 млн рублей.

Согласно сообщению конкурсного управляющего «Ривьеры», речь идет о трех сделках между компаниями на 2, 0,7 и 3 млн рублей.

Арбитраж Татарстана принял такое же решение в конце октября 2018-го, но оно было оспорено компанией «Аквапарк-Сувар». Теперь же жалобу компании отклонили в апелляционной инстанции.

Ранее в комплексе заявляли, что, несмотря на начавшиеся процедуры банкротства, «Ривьера» продолжает работу.