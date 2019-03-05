Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о системе проверки собственников SIM-карт

Сегодня депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте.

В системе будут содержаться сведения об абоненте — физлице и о пользователях услугами связи абонента — юрлица, ИП либо физлица. Пользователями системы станут ЦБ РФ, банки, операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации.

Законопроект разработан для того, чтобы от кредиторов не поступали звонки с требованиями вернуть просроченную задолженность к тем лицам, которые не имеют отношения к предыдущему владельцу SIM-карты, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Ранее член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить правила распространения SIM-карт.