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В России могут ужесточить правила распространения SIM-карт

07:31, 23.12.2018
В России могут ужесточить правила распространения SIM-карт
Фото: pxhere.com

Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить правила распространения SIM-карт.

Речь идет о запрете на распространение SIM-карт в интернете лицами, не уполномоченными на это оператором связи. Предполагается также запретить передачу SIM-карт пользователям, сведения о которых не предоставлены в соответствии с законодательством, следует из документа в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает поправки в закон «О связи».

Ранее Минкомсвязи остановило разработку приказа об обязательном переходе мобильных операторов на SIM-карты с использованием средств криптографической защиты, сертифицированных ФСБ.

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