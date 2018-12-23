В России могут ужесточить правила распространения SIM-карт

Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить правила распространения SIM-карт.



Речь идет о запрете на распространение SIM-карт в интернете лицами, не уполномоченными на это оператором связи. Предполагается также запретить передачу SIM-карт пользователям, сведения о которых не предоставлены в соответствии с законодательством, следует из документа в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает поправки в закон «О связи».

Ранее Минкомсвязи остановило разработку приказа об обязательном переходе мобильных операторов на SIM-карты с использованием средств криптографической защиты, сертифицированных ФСБ.