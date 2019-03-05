МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 5 марта до 18 часов 6 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории республики ночью и днем ожидаются сильный ветер 10—15 м/с, местами порывами до 17—22 м/с (в Казани до 15—20 м/с). Кроме того, местами в Татарстане возможен туман. Ночью в отдельных районах республики ожидается гололед и кратковременная метель, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане, по прогнозу синоптиков, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах метель, гололед. В дневные часы температура воздуха составит от -3°С до +2°С.